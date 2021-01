Latina, assembramento di fedeli fuori da San Marco la Polizia ricorda le regole

LATINA – Un’auto della Volante della Polizia e una pattuglia delle Municipale di Latina hanno raggiunto questa mattina i fedeli all’esterno della Cattedrale di San Marco che, dopo la Messa delle 9,30, si erano fermati per i saluti e gli auguri dell’Epifania in Piazza San Marco, dando vita a un involontario assembramento. Gli agenti con la loro presenza hanno “ricordato” le regole e l’obbligo di mantenere le distanze. Del resto, con i contagi di questi giorni non si possono fare sconti.

Anche il parroco Don Francesco Pampinella, durante le celebrazioni successive, compresa quella con il vescovo Mariano Crociata, ha esortato i presenti ad evitare lo scambio di auguri fuori dalla Chiesa e a raggiungere con sollecitudine le rispettive abitazioni nel rispetto delle norme di contenimento della pandemia.