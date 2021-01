Ruba, viene arrestata ed evade per un nuovo furto: donna bloccata a Latina Fiori

LATINA – Ruba in un negozio di abbigliamento del centro di Latina, tra i pochi autorizzati ad aprire con la zona rossa, viene arrestata e messa ai domiciliari. Ma poche ore dopo, questa mattina all’apertura dei negozi, esce da casa e viene denunciata per evasione oltre che per un nuovo furto. Questa mattina i poliziotti della Questura di Latina hanno nuovamente arrestato la donna di 34 anni. Aveva raggiunto il centro commerciale Latina Fiori, dove è stata trovata in possesso di creme e cosmetici rubati. L’allarme era stato dato dagli addetti alla sicurezza. La donna si trova ora in Questura a disposizione dell’autorità giudiziaria.