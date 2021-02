“Produttore” di marijuana a arrestato vicino Cisterna

CISTERNA – La Polizia ha arrestato ieri sera un uomo di 32 anni originario di Priverno per produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo appostamenti e pedinamenti, gli agenti del Commissariato di Cisterna, il comune in cui risiede il giovane, sono risaliti ad un’abitazione disabitata ma in uso all’uomo nel Comune romano di Bellegra al cui interno era stata realizzata una serra artigianale per la coltivazione e produzione di marijuana dove sono state scoperte 123 piante di canapa in altrettanti vasi riscaldati con lampade alogene. Presenti nella serra improvvisata anche purificatori d’aria con estrattori.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro mentre l’uomo, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari nel Comune di Cisterna.