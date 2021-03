Al Goretti primo caso in Italia di trombosi dopo il vaccino Astra Zeneca: grave una trentenne

LATINA – Sono molto delicate le condizioni di una trentenne della provincia di Latina che a distanza di pochi giori dalla somministrazione del vaccino Astra Zeneca si è sentita male ed è ora ricoverata nella Medicina d’Urgenza dell’ospedale Santa Maria Goretti in prognosi riservata. Con il responsabile della Uoc Utic Massimo Aiuti, è impegnata sul caso l’intera equipe multidisciplinare del Goretti.

Secondo quanto si apprende, la giovane, che non ha patologie pregresse note, dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino aveva accusato i normali sintomi influenzali, ma sembrava essersi perfettamente ripresa, quando a distanza di quattro giorni, ha avuto un improvvisa, violenta, cefalea che l’ha spinta a rivolgersi al pronto soccorso del Goretti dove, sabato, eseguiti gli esami necessari, è stata ricoverata e messa in terapia.

I sanitari stanno valutando l’eventuale interferenza del vaccino con altri farmaci che la donna assumeva.

La segnalazione all’Aifa è immediatamente partita come previsto in questi casi. Si tratta del primo caso del genere in Italia un raro tipo di trombosi con caratteristiche simili ai casi verificatisi in Inghilterra e Germania.