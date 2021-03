Sezze, il Gip Cario ascolta oggi l’ex custode del cimitero e il funzionario comunale arrestati

SEZZE – Oggi i primi interrogatori per gli arrestati nell’operazione Omnia 2 sulla gestione illecita del cimitero di Sezze, mentre è bufera sulla maggioranza.

Compariranno in videocollegamento davanti al Gip del Tribunale di Latina Giuseppe Cario che ha firmato le ordinanze di custodia cautelare, i due indagati in carcere, l’ex custode del cimitero Fausto Castaldi e il funzionario comunale Maurizio Panfilio. Tra i reati contestati, corruzione e concussione e anche la soppressione e distruzione di cadavere per la nota vicenda della traslazione dei resti all’insaputa dei familiari per far posto a nuove tombe.

Ieri intanto le dimissioni del vicesindaco Antonio Di Prospero, il cui nome compare tra i 15 indagati nella stessa inchiesta, sono state definite tardive e insufficienti dall’opposizione. “Le dimissioni tardive del Vice Sindaco non sono sufficienti a restituire una dignità violata e ricucire la frattura tra le istituzioni, la politica e la società civile”, si legge in una nota di Sezze Bene Comune che con il resto dell’opposizione chiedeva un passo indietro al sindaco Di Raimo. Il primo cittadino resiste.

Tra domani e giovedì il giudice per le indagini preliminari interrogherà gli altri 9 arrestati che si trovano ai domiciliari.