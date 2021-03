Coppa del mondo di canottaggio a Sabaudia, parla l’ammiraglio Berutti Bergotto

SABAUDIA – È ormai ufficiale da qualche giorno, Sabaudia ospiterà dal 4 al 6 giugno prossimi la III prova di Coppa del Mondo di canottaggio. Il Comitato Esecutivo World Rowing ha infatti verificato che i preparativi del Comitato Organizzatore della World Rowing Cup III 2021 hanno consentito alla città pontina di soddisfare i requisiti richiesti per lo svolgimento delle regate del 2021 e ha quindi confermato la gara di giugno.

Nell’organizzazione la Marina Militare e allora per capire come sta andando l’organizzazione in questo momento così difficile a causa della pandemia, abbiamo parlato su Radio Immagine, con l’Ammiraglio Berutti Bergotto che è capo uffici Affari Generali, che comanda dunque anche il settore sportivo.

