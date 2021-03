Incidente sulla Pontina ad Aprilia, strada chiusa al traffico in direzione Roma

APRILIA – Sulla strada statale 148 “Pontina” è temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Roma a causa di un incidente avvenuto al km 38,700, in località Aprilia. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con uscita obbligatoria allo svincolo di Casalazzara. Nel sinistro, che ha coinvolto un mezzo pesante e una auto, si registra un ferito. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Secondo una prima ricostruzione l’autoarticolato ha perso il controllo e si è schiantato contro il muro del cavalcavia, mettendosi di traverso e bloccando la strada. Si registrano chilometri di code verso Roma, anche sulla Pontina Vecchia.