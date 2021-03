Oroscopo del giorno 28 Marzo 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

La Luna è in congiunzione con Venere nel vostro segno. In coppia, l’influenza positiva di Venere vi aiuta ad esprimere i vostri sentimenti con facilità. Non esitate a complimentarvi con il partner. Single: vorreste sapere un po’ di più sulle persone che vi circondano. Se c’è qualcuno che vi interessa in particolare, fatevi coraggio: è una giornata favorevole per approfondire il rapporto. Per quanto riguarda la salute, coloro che tendono ad essere nervosi troveranno, oggi, un momento di calma. Il periodo è propizio per vedere le cose più serenamente. Si annuncia un clima sereno anche in famiglia e con gli amici: approfittatene per passare più tempo accanto ai vostri cari.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(21 aprile – 20 maggio)

Giove è in quadrato con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente, sia per le coppie che per i single è consigliato mantenere la calma. Non fatevi trasportare e non interpretate le cose a modo vostro: lasciate che gli eventi facciano il proprio corso senza un giudizio affrettato e la situazione si evolverà nel senso giusto. Per quanto riguarda la salute, la mente ha bisogno di riposo: vi sentirete molto meglio ed in grado di affrontare le prossime settimane con un altro grado di motivazione. In famiglia, nonostante qualche piccola tensione, vi sentirete soddisfatti: siete in una posizione ideale per comprendere il significato delle cose.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 maggio – 21 giugno)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno e potrebbe placare situazioni turbolente. Sentimentalmente, in coppia, ci sono alcuni problemi da chiarire: è giunto il momento di farlo perché il silenzio potrebbe aggravare la situazione. Cercate di non commettere gli stessi errori del passato. Single: avrete finalmente un segnale positivo ma non volate troppo: cercate di capire se ne vale la pena. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete abbastanza in forma ma avreste ancora bisogno di tempo per ricaricare al massimo le vostre batterie. In famiglia vi renderete conto che ognuno ha bisogno dei suoi spazi e cercherete di mantenere una certa distanza nei rapporti.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 giugno – 22 luglio)

Giove è in quadrato con Nettuno nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, siete troppo esigenti con il vostro partner: cercate di mantenere la calma nelle discussioni e siate più comprensivi. Single: oggi vi divertirete a giocare con i sentimenti degli altri: occhio, potreste ferire irreparabilmente una persona importante. Per quanto riguarda la salute, alcuni problemi irrisolti vi hanno generato affaticamento e tensione nervosa: è tempo di riposare. A livello relazionale, Giove e Nettuno giocano con il vostro stato d’animo e non siete molto ricettivi con i vostri cari: anche se le tensioni si manifestano intorno a voi, non avete motivo di sentirvi vulnerabili, cercate di riguadagnare la vostra autostima.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 luglio – 22 agosto)

Giove è in quadrato con Nettuno nel vostro segno e disturba la vostra giornata. Sul lato sentimentale, in coppia, il partner potrebbe non accettare un vostro rimprovero. Nemmeno voi siete perfetti, quindi non eccedere e non gettare benzina sul fuoco: superare i limiti può creare seri problemi. Anche i single saranno molto aggressivi e sarebbe saggio non cercare appuntamenti romantici. Per quanto riguarda la salute, siete invasi da una certa ansia ed avete l’impressione che tutto il mondo ce l’abbia con voi. Questa ingiustificata sfiducia potrebbe portare a sbalzi di umore che sfortunatamente non passeranno inosservati alla famiglia: cercate di calmarvi e reagite in fretta.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 agosto – 22 settembre)

Marte è in sestile con la Luna nel vostro segno ed entrambi hanno un’influenza molto positiva. E’ un giorno propizio per la vita sentimentale: i single dovrebbero cogliere l’occasione per conoscere nuove persone e le coppie potranno discutere con tranquillità, parlare liberamente di ciò che sentono. Per quanto riguarda la salute, siete pieni di energia ed ottimismo, tuttavia non esagerate con gli sforzi: anche voi avete bisogno di momenti di relax. Potreste passare un po’ di tempo per pensare ad organizzare una serata in famiglia: tutti apprezzeranno le vostre buone intenzioni.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale, in coppia, siete molto innamorati e non esitate a mostrarlo: il partner potrebbe sorprendervi con un programma molto interessante. Single: le possibilità di incontri saranno numerose ed alcuni di voi potrebbero trovare la persona giusta. Sul lato salute, non avete nulla da preoccuparvi: siete allegri ed in buona forma fisica. In famiglia sarete apprezzati e ringraziati dai vostri cari che al momento contano molto sulla vostra presenza e sul vostro supporto.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Mercurio è in risonanza armonica nel vostro segno. Dal punto di vista sentimentale avete l’influenza benefica delle Stelle dalla vostra parte. In coppia, il partner noterà le vostre piccole attenzioni, ma fate attenzione agli sbalzi d’umore per non rovinare la giornata. Single: sarete più brillanti del solito aumentando la vostra autostima. Per quanto riguarda la salute, se vi sentite stanchi cercate di rilassarvi, in futuro le forze serviranno. A livello relazionale, avete trascurato un po’ la vostra famiglia: cercate di restare connessi.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Giove è in opposizione con Mercurio nel vostro segno ed è consigliato mantenere la calma durante questa giornata. In coppia sembra esserci un conflitto da risolvere il prima possibile. Single: è possibile che un pretendente cerchi di mettere alla prova i vostri limiti: attenti a non cadere nella trappola. Per quanto riguarda la salute, dover interiorizzare le vostre emozioni può esaurirvi fisicamente e moralmente: fate del vostro meglio per allentare la pressione e non esplodere. Passare un po’ di tempo con la famiglia potrebbe migliorare il vostro stato d’animo.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in opposizione con Mercurio nel vostro segno ed annuncia un giorno un po’ particolare: potreste sentirvi arrivati al limite. In coppia siete alla ricerca della minima osservazione del vostro partner, ma un conflitto non farà che peggiorare le cose. I single saranno delusi dal comportamento di qualcuno che vorrebbero conquistare. Osate e parlate chiaro. Per quanto riguarda la salute, vi sentite nervosi ed è consigliato rilassarsi per non peggiorare la situazione. In famiglia, ognuno avrà l’arte ed il modo per infastidirvi ed anche voi sarete all’altezza: provocare discussioni non è mai stato produttivo, anche se lo considerate un modo per sfogarvi.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Giove è in opposizione con Mercurio nel vostro segno. Sentimentalmente, è probabile che alcune coppie debbano chiarire delle questioni: forse non siete felici della solita routine o state mettendo in discussione alcuni eventi del passato. Riflettete perché sapete perfettamente che la vita non regala possibilità infinite. Single: siete piuttosto indecisi: affrontate la realtà così com’è, senza troppe illusioni o aspettative, ma cercando di capire le vostre reali esigenze. Per quanto riguarda la salute, se avete problemi con il sonno, cercate metodi per rilassarvi prima che il problema vi giochi un brutto scherzo. In famiglia non sarete dell’umore giusto per intrattenere gli altri: mantenete uno spirito cordiale.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Marte è in sestile con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, vi sentite bene in coppia e siete sicuri della vostra relazione. State considerando seriamente nuovi e bellissimi progetti: vi accontentate a vicenda, pensate alla famiglia e fate piani per il futuro. Anche i single saranno favoriti dalle Stelle: si avvicinano incontri interessanti che vi riempiono di speranza. Per quanto riguarda la salute, la vostra energia è buona e molti di voi sono al top della forma. Dovreste approfittarne per organizzare attività ricreative con i membri della vostra famiglia: vi aiuterà a rinforzare ancora di più i rapporti.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.