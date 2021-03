Oroscopo del giorno 29 Marzo 2021 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Giove è in sestile con Plutone nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, approfitterete del vostro fascino per alimentare la passione e passare momenti indimenticabili. I single decideranno di dare una nuova possibilità ad una persona del loro passato. Professionalmente, anche se i vostri successi sono indiscutibili, tendete a vedere solo i fallimenti: cercate di apprezzare di più i risultati raggiunti e non lasciate che i dubbi annebbino il vostro giudizio. Per quanto riguarda la salute, state guardando la vita con ottimismo e questo vi permette di godere a pieno delle energie ricevute dalle Stelle.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 5/5

(21 aprile – 20 maggio)

Mercurio è in sestile con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, l’atmosfera è molto gradevole e l’aspetto astrale promuove la comunicazione: dovrebbero approfittarne coloro che hanno ancora qualche problemino da risolvere. Per i single la giornata promette bene: nessuno riuscirà a disturbare la vostra felicità. Professionalmente, la vostra ambizione è appoggiata da Mercurio ed avrete voglia di mettere in opera tutti i vostri progetti. Per quanto riguarda la salute, siete consapevoli della vostra buona condizione generale ed adotterete abitudini salutari che funzionano bene per voi.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 5/5

(21 maggio – 21 giugno)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno e può segnare una svolta decisiva nelle relazioni sentimentali. In coppia è possibile consolidare il rapporto concordando un progetto comune di importanza significativa. Per i single è arrivato il momento di farsi coraggio ed esprimere i sentimenti: le Stelle mettono a disposizione tutto il loro sostegno. A lavoro, la giornata sarà caratterizzata da parecchie strette di mano: il transito di Plutone spesso annuncia accordi, firme o forti associazioni nel campo professionale. Coloro che sono alla ricerca di un nuovo lavoro, potrebbero essere sorpresi da un colloquio con una risposta favorevole. Per quanto riguarda la salute, dovreste passare una giornata tranquilla: stress ed ansie sono lontani.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(22 giugno – 22 luglio)

Marte è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. In coppia il clima è benevolo ed i progetti potranno colorire i dialoghi durante questa giornata: sogni ed ambizioni a volte si mescolano molto bene. Single: potreste rimanere piacevolmente sorpresi durante un incontro. Professionalmente sarete piuttosto distratti: cercate di prestare più attenzione alle cose importanti e concentratevi per evitare di fare errori. Per quanto riguarda la salute, godrete di buona resistenza fisica e di morale molto alto.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(23 luglio – 22 agosto)

Marte è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, niente riuscirà a disturbare l’atmosfera piacevole che regna tra di voi: sarete innovativi e trascorrerete una giornata bellissima accanto al partner. Per i single tutto dipenderà dalla loro situazione: se hanno già individuato la persona con la quale vorrebbero iniziare una storia, le Stelle apriranno la porta verso l’amore. Professionalmente, sarete motivati ed efficienti: riuscirete a finire alcuni progetti e questo vi permetterà di essere più sereni nei prossimi giorni. Per quanto riguarda la salute, dovreste godervi la giornata perché non avrete motivi di preoccupazione: sarete vitali e di buon umore.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Giove è in sestile con Plutone nel vostro segno. In coppia vi stuzzica il desiderio di rendere più intenso il vostro rapporto: date libero sfogo alla vostra immaginazione e godetevi l’armonia e l’atmosfera eccentrica che regna tra voi. Single: sarà una giornata sotto il segno dell’improvvisazione e se sarete lungimiranti conquisterete l’anima del vostro prescelto. Professionalmente, Plutone vi aiuterà a trovare nuove idee per migliorare le vostre attività e dovreste anche rivedere il modo di organizzare le cose per progredire con più facilità. Per quanto riguarda la salute tutto va per il meglio: basterà non fare sforzi eroici per evitare le contratture muscolari.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 5/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Giove è in opposizione con Mercurio nel vostro segno. In coppia dovreste ascoltare il partner: è da un po’ che cerca di parlarvi ma sembra che non avete voglia di affrontare certi argomenti. Single: dovreste aspettare un periodo astrale migliore per cercare la vostra metà. Professionalmente sarà una giornata impegnativa: dovreste organizzarvi al meglio per portare a termine quello che avete programmato. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete molto stanchi e dovreste riposarvi per tornare in forma.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente le coppie godono di un rapporto sano basato sul rispetto reciproco e sentimenti profondi. I single vogliono rianimare la loro vita sociale e stanno riflettendo sulle loro aspettative e necessità in amore. Professionalmente prenderete una serie di iniziative che saranno utili per il buon funzionamento delle procedure di lavoro: tuttavia potrebbero non soddisfare i vostri collaboratori. Per quanto riguarda la salute, alcuni stati d’animo vi impediscono di godervi la giornata: cercate di pensare positivamente e fare alcune passeggiate all’aperto.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Mercurio è in sestile con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente i rapporti di coppia sono sotto il segno dei progetti comuni. Se avete richieste importanti da fare o un’idea da presentare, è il momento giusto perché il partner sarà pronto ad accontentarvi. Single: è il giorno per capire se ciò che sentite per una persona in particolare è solo amicizia o qualcosa di più. Professionalmente sembra che gli sforzi compiuti fino ad ora stiano iniziando a dare i loro frutti. Mantenete il vostro ritmo e nulla vi fermerà. La salute è al top: godetevi la giornata.

Amore 5/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Plutone è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia, l’aspetto astrale può disturbare l’atmosfera generale e dovreste cercare di essere realisti nelle vostre richieste per non allontanare il partner. Single: se recentemente avete avuto un incontro potreste sentirvi confusi. Lasciate che gli eventi seguano il loro corso naturale. Professionalmente sarà una giornata pesante: metterete tutto in discussione e non sarete abbastanza concentrati sulle questioni importanti. Per quanto riguarda la salute, vi sentirete bene ma dovreste cercare di muovervi di più per godere di un buon sonno.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. In coppia deciderete di passare la giornata accanto al partner e godere della vostra intimità. Single: siete pronti ad iniziare una relazione e non risparmierete i sforzi per mostrare i sentimenti più profondi. Professionalmente state diffondendo delle idee interessanti che motivano alcuni colleghi a seguirvi su una strada molto diversa dalla solita. Per quanto riguarda la salute, l’aspetto astrale vi porterà un’energia fisica e mentale infallibile: tuttavia, concedetevi qualche pausa per poter godere a lungo di buona vitalità.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Giove è in opposizione con Mercurio nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, ci sono ancora domande che non hanno ricevuto risposte dal partner, ma siete disposti a dare una seconda possibilità alla vostra relazione. Single: Mercurio tende ad aumentare la vostra presunzione e dovreste preservare un po’ di umiltà per non allontanare le persone. Professionalmente, l’aspetto astrale aumenterà le tensioni già esistenti e dovreste restare diplomatici e realisti per evitare di peggiorare la situazione attuale. Per quanto riguarda la salute, l’affaticamento e lo stress si stanno accumulando: date la priorità al riposo.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.