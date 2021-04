A Latina 19 associazioni sportive aiutano Abc a promuovere la raccolta differenziata dei rifiuti

LATINA – Un gruppo di associazioni sportive di Latina, in tutto 19, hanno deciso di sostenere l’azienda Abc e la sua campagna di promozione della raccolta differenziata dei rifiuti realizzando alcuni messaggi di invito a riciclare, partendo dal motto: “La raccolta differenziata è un gioco di squadra”. Sono realtà importanti e diverse fra loro: Arco Club Pontino, Asd Agora, Asd Anmil Sport Italia, Asd Nuovo Latina Lady, Asd Real Latina, Asd R11 Simonetta, Atletica Latina, Basket Inteam, Benacquista, Borghi Riuniti, Boxe Latina, Latina Calcio, Latina Scherma, Nissolino Intesa Atletica, Parrocchiale Borgo Grappa, Polisportiva Carso, Rugby Club Latina, San Pietro e Paolo, Tennis Club Latina.

Ringraziandoli per la loro disponibilità, il direttore della Abc Silvio Ascoli (in foto con il presidente Gustavo Giorgi), ha spiegato il senso dell’iniziativa: “Sport è regole e risultati, ed è esattamente quello che vogliamo fare noi: attraverso il rispetto delle regole e la disciplina dei comportamenti dei cittadini vogliamo ottenere il risultato di consegnare Latina nelle graduatorie delle città d’Italia nel posto che merita ovvero quello di una città che hanno fatto un grandissimo sforzo per la tutela e salvaguardia dell’ambiente e che contiamo possa portare i suoi frutti nei prossimi mesi”.