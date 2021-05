Covid, contagi in calo in provincia di Latina. Ma sono 5 i decessi

LATINA – Per il terzo giorno consecutivo sono sott i 100 i contagi Covid in provincia di Latina, dunque la tendenza sembra confermata. sono 89 i nuovi positivi, ma sono 5 i decessi che si registrano a Fondi (3), Itri e Monte San Biagio. Il maggior numero di contagi si registra a Fondi con 22 casi, seguita da Terracina 16 e Latina 14. 5 casi ad Aprilia, 6 a Castelforte e Sermoneta. Oggi sono 14 i comuni pontini senza nuovi contagi. Sono 356 i guariti, i ricovero e 2904 le vaccinazioni nelle ultime 24 ore.

La Asl di Latina ha pubblicato anche il consueto report settimanale sui contagi da Coronavirus registrati in provincia: dal 28 aprile e fino alla giornata di ieri ci sono stati 854 casi, 10 decessi, 853 guariti, 67 ricoveri e 18627 vaccinazioni. Particolarmente interessante il quadro delle positività riscontrate nelle scuole: sono risultati tra i contagi 128 alunni under 14 (9 in meno rispetto alla settimana scorsa), 25 over 14, 3 collaboratori e 17 docenti. Le classi in quarantena sono al momento 69.

LAZIO – Su oltre 17 mila tamponi nel Lazio e quasi 19 mila antigenici per un totale di oltre 36 mila test, oggi si registrano 838 casi positivi (+35), 39 i decessi (+3) e +1.880 i guariti. Aumentano i casi e i decessi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 4%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2%. Cala l’incidenza e il numero dei focolai, diminuisce il tasso di occupazione ospedaliera. In una fase in cui l’incidenza è in diminuzione è opportuno rivedere il peso specifico del coefficiente RT.