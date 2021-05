La Benacquista Assicurazioni Latina Basket sfida Orzinuovi

LATINA – Torna in campo domani (mercoledì 12 maggio) la Benacquista Assicurazioni Latina Basket impegnata sul parquet del PalaBertocchi dove sfiderà i padroni di casa dell’AgriBertocchi Orzinuovi in occasione della penultima giornata del Girone Blu. Alle 20, 30, il match di ritorno dopo il successo del team pontino nell’andata terminata sul risultato finale di 92-86.

Al termine delle 6 partite in programma, la classifica decreterà le 4 formazioni che avranno conquistato la permanenza in Serie A2 e le restanti 2 che dovranno affrontare la fase dei play-out. I nerazzurri guidati da coach Franco Gramenzi devono ancora lottare, perché il raggiungimento dell’obiettivo passa attraverso l’esito dei 2 incontri rimanenti, iniziando dalla difficile trasferta nella provincia di Brescia: «Mercoledì sarà una partita tosta perché, come ha dimostrato due settimane fa, Orzinuovi è una buonissima squadra che fa molti punti – conferma Davide Raucci – Nella sfida precedente siamo stati bravi nel rimontare uno svantaggio importante, è stata una prestazione incredibile da parte di tutti, perché ognuno ha messo quel “mattoncino” in più.

La classifica del Girone Blu, attualmente vede a quota 10 punti Capo d’Orlando, Casale Monferrato e Orzinuovi, segue Latina a 8, San Severo a 6, chiude Rieti con 4 punti. C’è da tenere in considerazione anche i recenti eventi che stanno caratterizzando il Girone Blu con Rieti e San Severo alle prese con il Covid.