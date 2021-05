Ruba un ricettario al Goretti e aggredisce l’infermiera che vuole fermarlo

LATINA – Era entrato in una stanza del Serd del Goretti per rubare un ricettario approfittando dell’assenza del medico dalla sua postazione, ma in quel momento è entrata un’infermiera che ha cercato di bloccare l’uomo, un 54enne in cura presso la struttura del Goretti specializzata nelle dipendenze. Lui, nel tentativo di liberarsi e fuggire l’ha colpita procurandole lesioni articolari.

Sono stati i poliziotti della squadra volante e del posto di Polizia dell’ospedale, a individuare e denunciare l’aggressore che deve rispondere di rapina impropria. Invece, l’infermiera, soccorsa e medicata, ne avrà per 20 giorni.