Latina, ai vigili del fuoco l’attestazione di “lodevole servizio”

LATINA – Si è svolta ieri in forma privata nel rispetto delle norme di contenimento del Covid la cerimonia di consegna, da parte del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina, Stefano Smaniotto, delle “attestazioni di lodevole servizio” al personale andato in pensione nell’ultimo anno.

Consegnata anche, ad alcuni Vigili in servizio, la croce di anzianità.

Hanno ricevuto i riconoscimenti: Agostino Allocca, Vincenzo Di Biasi, Daniele Mercuri, Maria Grazia Ribaudo, Giuseppe Marasco, Giuseppe Murolo, Marino Subiaco, Sandro Baccini, Enrico Altobelli, Massimiliano Bernardini, Massimiliano Palombo, Gianluca D’Atino.