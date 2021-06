Lbc in piazza con il gazebo: “In cinque anni Latina è cambiata”

LATINA – Il gazebo di Latina Bene Comune in Piazza del Popolo oggi (sabato 19 giugno) festeggia i cinque anni di governo civico della città a sostegno del sindaco Damiano Coletta sindaco. Lo stand resterà in piazza per tutto il giorno.

“Cinque anni fa – sottolinea in una nota il Movimento guidato da Elettra Ortu La Berbera – ha preso il via la “rivoluzione della normalità”: non uno slogan elettorale, ma un vero cambio di passo che si è tradotto in atti concreti per la comunità. Latina ha detto basta ai personalismi e alle spartizioni politiche della città, per dare avvio ad un nuovo corso: quello del bene comune. Latina l’ha fatto a partire dai suoi cittadini, con un gruppo che si è rimboccato le maniche nella ferma convinzione della rinascita di una città devastata dalle politiche precedenti, attraverso l’impegno civico. Sono stati cinque anni in cui il cittadino non è stato più il singolo, ma la parte di un tutto, di una comunità. La pandemia e la maturità acquisita durante la consiliatura di governo hanno ancor di più rafforzato queste convinzioni e questo senso di comunità: certo non senza difficoltà ed ostacoli lungo il percorso”.

“Ora che buona parte dei disastri è stata risanata, Latina può tornare a camminare sulle sue gambe e possiamo lavorare tutti insieme sul suo futuro, sul centenario, su nuovi progetti che possano dare ai giovani la città che meritano”, è il parere dei civici che hanno avviato la nuova campagna elettorale.