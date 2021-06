Sequestrate armi e munizioni a una donna di 85 anni

I recenti fatti di Ardea e i frequenti episodi verificatisi in diverse parti d’Italia, dovuti all’uso di armi anche detenute legalmente, hanno indotto i carabinieri del comando provinciale ad avviare un monitoraggio sulla detenzione di pistole o fucili per verificarne la regolarità. La prima a farne le spese è stata un’anziana di Sezze, denunciata per non aver richiesto l’autorizzazione per mantenere l’arsenale del marito, morto sette anni fa. Nell’abitazione della donna, dell’età di 85 anni, sono stati rinvenuti e sequestrati due fucili calibro 9, una carabina e 111 munizioni.