Covid, 43 nuovi casi a Latina e provincia. sempre più alto il dato di Aprilia

LATINA – Sono 43 oggi i nuovi casi di covid a Latina e provincia. Dopo la ridiscesa di ieri (a 14 soli positivi) arriva l’effetto dell’impennata registrata in settimana con 76 nuovi casi in 24 ore. I tracciamenti eseguiti dalla Asl sui contagiati hanno infatti consentito di scoprire nuovi positivi come evidenzia il dato di oggi. Non si sono registrati decessi e grazie anche all’utilizzo degli anticorpi monoclonali sui contagiati a rischio, resta basso il numero dei ricoverati al Goretti. Uno solo è stato ospedalizzato nelle ultime 24 ore.

I casi sono emersi per la maggior parte ad Aprilia con 14 e poi a Cisterna di Latina 2, Cori 4 (ancora effetto del cluster di una festa privata), Fondi 7, Formia 3, Latina 8, Roccagorga 1, Santi Cosma e Damiano 1, Sezze 3. Le guarigioni nelle ultime 24 ore sono state 76.

Sul fronte vaccinazioni di nuovo intorno alle 1500 le dosi somministrate a Latina e provincia. La campagna vaccinale ha raggiunto un’altro traguardo nel Lazio con oltre l’82% della popolazione over 12 vaccinata in doppia dose. Già vaccinati oltre 5mila cittadini che rappresentano il 20% dell’intera quota nazionale.

Ed è linea dura sui sanitari non vaccinati con l’obbligatorietà del green pass: “Per quanto riguarda i “‘furbetti’ del Green Pass – ha detto l’assessore regionale D’Amato – se sono coinvolti professionisti sanitari che operano con il servizio sanitario regionale saranno allontanati e chiederemo all’Ordine la radiazione”.