Covid, casi di nuovo nel range: sono 14 i nuovi positivi

LATINA – Torna a calare la curva dei contagi da covid E dopo il picco registrato ieri di 76 nuovi casi, si torna nel range dell’ultimo periodo con 14 positivi emersi in otto comuni pontini. Nessuna criticità è evidenziata dal bollettino della Asl di Latina del 24 settembre.

Non si sono registrati decessi e un solo paziente è stato ricoverato al Goretti, mentre continua ad essere adottata la terapia tramite infusione di anticorpi monoclonali in tutti i soggetti fragili o a rischio per età o per patologie, contagiati, anche se già vaccinati.

I casi sono emersi ad Aprilia 2, Cisterna di Latina 1, Fondi 1, Itri 2, Latina 5, Sezze 1, Sperlonga 1, Terracina 1. Le guarigioni sono state 83.

VACCINAZIONI – Sono state 1500 le vaccinazioni eseguite nelle ultime 24 ore sul territorio provinciale di Latina. Intanto la Asl ha programmato date e orari dell’open day colf e badanti, due giornate per vaccinare i collaboratori familiari che accudiscono i più fragili: il 30 settembre al mattino e il 2 ottobre di pomeriggio l’appuntamento anche senza tessera sanitaria è alla ex Rossi sud di Latina e al centro Itaca di Formia per l’area del Sud Pontino.