OGGI IN PRIMA PAGINA
Assistenza domiciliare, dopo le proteste dei medici di medicina generale, la Asl annuncia task-force
LATINA – Dopo le numerose proteste da parte dei medici di famiglia alle prese con il malfunzionamento della nuova piattaforma della Asl di Latina per la presa in carico dei pazienti fragili, entrata in funzione il 1° luglio, l’azienda sanitaria spiega di aver “costituito una task force dedicata di venti operatori che stanno già affiancando il personale esistente per velocizzare la gestione delle pratiche” e che “i primi risultati sono già visibili, con un progressivo aumento delle pratiche lavorate grazie al supporto di ulteriore personale”. La Asl di Latina parla di una fase di transizione digitale e afferma di essere “in costante contatto con gli Uffici Regionali e con LazioCrea per ottimizzare la piattaforma informatica e renderla più rapida e fluida”.
Secondo Emiliano Licata, consigliere comunale di Noi Moderati a Latina e medico di medicina generale, “il confronto avviato dalla Asl di Latina (con Lazio Crea) rappresenta un primo passo importante ma occorre intervenire rapidamente e con decisione per rendere il nuovo sistema realmente efficace senza perdere di vista chi più di tutti subisce le conseguenze dei rallentamenti, ovvero i pazienti più fragili”. L’esponente politico confermando “l’aggravio burocratico che sottrae tempo all’attività clinica e suggerendo soluzioni”, suggerisce di “mettere intorno allo stesso tavolo Regione Lazio, ASL, distretti sanitari, medici di medicina generale, operatori dei CAD e soggetti erogatori dell’assistenza domiciliare. Le migliori soluzioni – aggiunge – nascono sempre dal confronto con chi ogni giorno lavora sul territorio e conosce le esigenze dei pazienti. Non stiamo parlando di un programma informatico, ma del diritto delle persone più fragili a ricevere cure domiciliari nei tempi necessari”.
Nei giorni scorsi il consigliere regionale pontino del Pd Salvatore La Penna con la collega Marta Bonafoni avevano presentato sul tema un’interrogazione al presidente del Lazio Rocca: “Abbiamo chiesto interventi urgenti sulla piattaforma SIATeSS, utilizzata per l’assistenza domiciliare. Perché chi è cronico, paziente oncologico, non autosufficiente o fragile non può aspettare i tempi della burocrazia digitale. Innovare significa semplificare la vita alle persone. Non renderla più difficile. Nessun malfunzionamento deve ricadere sui pazienti e sui medici di medicina generale”.
CRONACA
West Nile, il primo caso del Lazio è in provincia di Latina
LATINA – E’ stato registrato in provincia di Latina il primo caso di positività al virus West Nile del 2026 nel Lazio. Lo si apprende dall’ «Agenzia Nova» che cita fonti sanitarie. Sul territorio pontino già nella scorsa stagione si erano evidenziati diversi casi di infezione. La conferma segna l’avvio della sorveglianza epidemiologica per la nuova stagione estivo-autunnale, periodo in cui aumenta la circolazione del virus, trasmesso all’uomo attraverso la puntura di zanzare infette.
OGGI IN PRIMA PAGINA
Latina, abbandono illecito di rifiuti, oltre 10.000 euro di sanzioni elevate
LATINA – Oltre 10.000 euro di sanzioni elevate nel corso della prima giornata di controlli straordinari contro l’abbandono illecito dei rifiuti. E’ il bilancio dell’operazione “Tolleranza Zero”, che ha preso il via questa mattina sul territorio comunale, anticipata giovedì dalla sindaca Matilde Celentano e dall’assessore all’Ambiente Michele Nasso. La Polizia Locale, con tre pattuglie in borghese, in collaborazione con gli ispettori ambientali di Abc ha fermato oltre 100 persone: 36 sono state sanzionate per errato conferimento dei rifiuti, con verbali contestati al momento.
Nel corso dell’operazione è stata inoltre deferita all’autorità giudiziaria una donna che ha opposto resistenza alla richiesta degli agenti di fornire le proprie generalità.
I controlli hanno interessato in particolare via Nasi, via Verdi, via dei Volsci, via Magenta e via Castelfidardo. A questi si aggiungeranno gli accertamenti effettuati attraverso l’analisi dei filmati registrati dalle fototrappole installate sul territorio, che consentiranno di individuare ulteriori responsabili di comportamenti illeciti.
“Lo avevamo annunciato e lo abbiamo fatto: tolleranza zero verso l’abbandono illecito dei rifiuti nella nostra città – dichiara Celentano –. Ringrazio la Polizia Locale, e in particolare il vice commissario Emilio Boscaro, e gli ispettori ambientali di Abc per il grande lavoro svolto, che ha prodotto risultati importanti già dal primo giorno. Abbandonare i rifiuti su strade, marciapiedi o in aree non destinate al conferimento è un comportamento inaccettabile che deturpa il decoro urbano e danneggia l’intera comunità. Abbiamo voluto dare un segnale chiaro: chi non rispetta le regole sarà sanzionato. Il fatto che in una sola giornata siano state elevate sanzioni per oltre 10.000 euro dimostra in modo inequivocabile che il fenomeno dell’abbandono illecito dei rifiuti esiste ed è tutt’altro che marginale. Proprio per questo non possiamo abbassare la guardia: continueremo con controlli serrati e interventi mirati per tutelare il decoro della città e il rispetto delle regole. Invito tutti i cittadini a collaborare, rispettando le norme e contribuendo a mantenere Latina pulita e decorosa, come merita”.
“Questa attività rappresenta un tassello fondamentale della strategia che l’amministrazione comunale sta portando avanti per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e promuovere una maggiore cultura del rispetto dell’ambiente – aggiunge l’assessore all’Ambiente Michele Nasso –. Le regole sul conferimento dei rifiuti esistono e devono essere rispettate: solo attraverso senso civico, responsabilità individuale e controlli costanti, che possono fungere anche da deterrente, possiamo garantire una città più pulita, vivibile e decorosa. Le verifiche proseguiranno e interesseranno progressivamente tutto il territorio comunale affinché nessuno si senta più autorizzato ad abbandonare rifiuti in luoghi non consentiti”.
CRONACA
Rubato nella notte a Cisterna, la polizia stradale ritrova un mezzo meccanico da 200mila euro
CISTERNA – Un mezzo da movimento terra dal valore di 200mila euro rubato nella notte a Cisterna è stato ritrovato dagli agenti della polizia stradale di Aprilia in un capannone abbandonato a Pomezia grazie alle ultime tracce GPS. Si tratta di una pala meccanica cingolata. Gli agenti dopo una segnalazione hanno raggiunto la zona , avviando ricerche al confine tra i Comuni di Pomezia, Ardea e Roma, mappando minuziosamente il territorio al fine di intercettare il mezzo prima di perderne le tracce.
Nel corso delle operazioni, i poliziotti hanno preso immediati contatti con il tecnico della società di antifurto satellitare installato a bordo del veicolo. Quest’ultimo ha riferito che il segnale del dispositivo era purtroppo schermato e non forniva più aggiornamenti in tempo reale, riuscendo tuttavia a comunicare le ultime coordinate GPS valide registrate prima del blackout.
Partendo proprio da questi ultimi dati geografici e attraverso un’attenta consultazione delle mappe, le pattuglie sono riuscite a stringere il cerchio attorno a un obiettivo specifico, un capannone dismesso e circondato da una fitta vegetazione spontanea. Non è stato facile raggiungerlo, facendosi spazio tra la folta sterpaglia, gli agenti sono entrati sono entrati nella struttura apparentemente in abbandono e dopo un’accurata ispezione, nascosto dietro una paratia protettiva in cemento armato, è stato individuato il veicolo già restituito al legittimo proprietario.
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