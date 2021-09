Covid, positivi in salita a Latina e provincia: oggi 45 nuovi casi

LATINA – Sono di nuovo in salita i casi di covid a Latina e provincia, oggi sono 45 quelli segnalati dal bollettino della Asl. Non ci sono stati decessi, e due pazienti contagiati hanno richiesto il ricovero ospedaliero.

I comuni dove si sono registrati più casi sono Aprilia con 13 e Latina con 10 seguiti da Sezze con sei casi. Gli altri comuni sono Castelforte 1, Cisterna di Latina 3, Cori 2, Fondi 2, Formia 2, Gaeta 2, Minturno 2, Sabaudia 1, Santi Cosma e Damiano 1. Le guarigioni sono state 71 nelle ultime 24 ore.

Le vaccinazioni nelle ultime 24 ore negli hub del territorio sono state 1.386.

Si riaprono intanto le finestre per accedere alla dose suppletiva. Da stanotte si prenota la terza dose per il primo scaglione degli over 80 (i 140mila che hanno completato il ciclo vaccinale entro il 31 marzo), mentre domani prende il via la prima prima iniziativa della Asl di Latina rivolta a badanti e le colf per proteggere i fragili che assistono: un Open Day previsto per giovedì 30 settembre dalle ore 14.00 – 20.00 all’ ex Rossi Sud in via Monti Lepini Latina, e al Centro Commerciale Itaca a Formia dove queste categorie di lavoratori potranno accedere con il solo documento di riconoscimento, senza necessità di tessere sanitaria.