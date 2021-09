Incidente sulla Pontina, statale chiusa in direzione Latina

LATINA – A causa di un incidente, è stato temporaneamente interdetto il transito sulla statale 148 “Pontina”, in direzione Latina, all’altezza del km 32 a Pomezia. Lo comunica in una nota, l’Anas. L’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha visto coinvolti due veicoli ed una persona è rimasta ferita. Il traffico viene temporaneamente deviato in complanare dal km 31,700 al km 32,500 in direzione Latina.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.