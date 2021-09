Traffico di droga, operazione tra Formia e Minturno: 14 arresti con l’aggravante mafiosa

FORMIA – Una importante operazione antidroga è stata messa a segno questa mattina all’alba dalla Guardia di Finanza di Formia per l’esecuzione di 14 misure cautelari emesse dal Gip del Tribunale di Roma su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. Le accuse sono legate al traffico di stupefacenti e in particolare di cocaina, hashish e crack provenienti dalla Campania, con l’aggravante dell’associazione per delinquere di stampo mafioso.

In carcere sono finte sei persone e quattro si trovano ora agli arresti domiciliari. Tra le misure anche due obblighi di dimora, due divieti di dimora e due obblighi di firma. Il gruppo criminale aveva la sua base operativa nel Comune di Formia e nella frazione di Scauri di Minturno.