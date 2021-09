LATINA – Lutto nel mondo della ristorazione. Si è spento ieri nella sua abitazione a Latina Lido, all’età di 53 anni, Giovanni Martelossi, noto titolare del locale Bagno Marina in piazzale dei Navigatori e dello stabilimento balneare a Foce Verde. Un anno fa aveva scoperto di avere una grave malattia che non gli ha lasciato scampo. Per sua volontà non saranno celebrati funerali.

Martelossi lascia la moglie Marina, due figli, Emanuele e Riccardo che e un nipotino.