Ballottaggio a Formia tra Taddeo e La Mura:

E’ ballottaggio a Cisterna, Sezze e Formia.

FORMIA – A Formia il ballottaggio sarà tra Gianluca Taddeo candidato del centrodestra sostenuto da Forza Italia e Fratelli d’Italia da 4 liste civiche con il 36,62% e Amato La Mura candidato civico a sorpresa secondo con il 27,45% delle preferenze. Il primo, Gianluca Taddeo ha preso 7507 voti, il secondo 5627. Seguono Luca Magliozzi del partito democratico al 16,77, la ex sindaca Paola Villa al 10,39% con il movimento 5 stelle e due liste civiche e poi Gianfranco Conte al 8,78%.

Per quanto riguarda i voti di lista, exploit per la lista Taddeo per Formia al 13,63% è stata la più votata nel centrodestra seguita da Forza Italia al 10,08%, Fratelli d’Italia al 7,77%, tra l’1 e il 3% le altre liste civiche che sostenevano il candidato. Lo sfidante Amato La Mura ha però superato il dato e conquistato con la lista Prima Formia il 14,46% delle preferenze, si tratta della lista più votata in assoluto seguita dal 6,95% di Formiamo il Futuro, dal 4,49% di Guardare oltre e Resurgo con il 4,40%. Il totale dei voti di lista per La Mura è del 30,30% mentre il totale delle liste di Gianluca Taddeo prendono il 38,92%.

A Formia si sono recati alle urne il 63, 53% degli aventi diritto, alle elezioni comunali prima del commissariamento erano stati il 64,80%