Covid, 21 nuovi casi, la maggior parte a Latina e Aprilia

LATINA – Sono stati 21 i nuovi casi positivi al covid a Latina e provincia. Nel bollettino di domenica 3 ottobre nessun decesso e nessun ricovero sul territorio provinciale di Latina.

I comuni che hanno registrato più casi sono stati Latina e Aprilia con 8 ciascuno, marginali gli altri.

Nel Lazio si registrano 278 nuovi casi positivi (-68), 3 i decessi ( = ), 354 i ricoverati (-9), 56 le terapie intensive (+3) e 211 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,1%.

Sul fronte della campagna vaccinale dopo la Circolare ministeriale la Regione Lazio – spiega l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato – è pronta a somministrare contemporaneamente antinfluenzale e richiamo Covid già da prossima settimana, mentre sono state superate le 8,3 milioni somministrazioni, oltre l’82% della popolazione over 12 e l’88% della popolazione over 18 hanno chiuso il percorso vaccinale. Il Lazio resta la regione con tasso di copertura vaccinale tra i più alti in Europa.