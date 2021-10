Covid, crollano i casi, secondo dato più basso da 30 giorni: solo 9 positivi

LATINA – Arriva con il bollettino di oggi il secondo dato più basso registrato negli ultimi 30 giorni: solo 9 nuovi casi di positività al covid sono stati registrati sul territorio provinciale di Latina e in soli quattro comuni. Tre casi a Fondi e due ciascuno ad Aprilia, Gaeta e Latina. Si apre così il mese di ottobre. Non ci sono stati decessi, mentre altri due pazienti sono stati ricoverati al Goretti per sintomi severi.

I certificati di avvenuta guarigione sono stati 77. Oltre 1600 le vaccinazioni eseguite nelle ultime 24 ore negli Hub vaccinali del territorio.

Secondo i dati diffusi dall’Istituto superiore di Sanità e che riguardano l’incidenza settimanale sale esponenzialmente la curva che riguarda nuovi casi, ospedalizzati, ricoverati in terapia intensiva e deceduti solo tra i non vaccinati: “L’evidenza scientifica – sottolinea l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato – dimostra l’importanza della vaccinazione”.