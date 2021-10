Due bronzi per Aprilia al Mondiale di karate

APRILIA – Il Sindaco di Aprilia Antonio Terra ha ricevuto in Comune la campionessa di karate Angela Monica Dammone Sessa, che ai campionati mondiali WUKF di Cluj Napoca in Romania, alla fine settembre, ha conquistato due medaglie di bronzo. Si arricchisce così il personale palmares della maestra apriliana, che già prima della pandemia aveva conquistato il titolo mondiale ed europeo.

I bronzi sono stati conseguiti nel Kata e nel Kumitè lppon, categoria Veterani (Dammone Sessa è 5° Dan di Karate e 2° Dan di Kobuto Okinaea, oltre che arbitra nazionale confederale CKI) e da oltre 30 anni insegna la disciplina e contribuisce a far crescere una nuova generazione di piccoli campioni presso la palestra A.S.K.S. di Campo di Carne.

“Ho voluto complimentarmi nuovamente con il maestro Dammone Sessa, che non smette di regalare alla nostra Città risultati e riconoscimenti – ha commentato il Sindaco di Aprilia – già prima della pandemia, anche in virtù dei premi ottenuti, avevamo scelto di insignirla con il Premio San Michele. Non mi resta dunque che augurarle ulteriori vittorie, oltre a ringraziarla per l’impegno a favore dei giovani e dei ragazzi di Aprilia”. All’interno della palestra A.S.K.S. già ora si allenano diversi piccoli campioni, come Melissa Vilardo, figlia della campionessa (nella foto in Comune mamma e figlia con il sindaco Terra), bronzo nel Kumitè a Malta nel 2018, anche lei in gara nei campionati mondiali in Romania.

“Siamo orgogliose e fortunate – hanno commentato la maestra e l’allieva – perché possiamo rappresentare l’Italia e la nostra Città all’interno di competizioni europee e internazionali. Ringraziamo il Sindaco per averci ricevute, la CKI per l’opportunità che ci dà, i genitori della palestra e la nostra famiglia, che ci sostengono sempre”.