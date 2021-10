Calcio, al Francioni arriva il Catanzaro

Si avvicina l’appuntamento con Latina – Catanzaro allo stadio Francioni. Il turno infrasettimanale di campionato mette di fronte ai nerazzurri la seconda della classe, reduce da tre vittorie consecutive. Osservati speciali tra i giallorossi gli ex Frosinone Curiale e Carlini ma anche l’argentino Vasquez. Per l’undici pontino possibile ritorno tra i titolari per Carletti e Di Livio, esclusi nelle ultime gare da mister Di Donato. Fischio d’inizio alle 21, per acquistare i biglietti al botteghino dello stadio c’è tempo fino all’inizio della ripresa.