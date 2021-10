Incidente sulla Pontina, morti due diciottenni di Anzio, sei feriti

LATINA – Un drammatico incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 4 sulla Pontina ad Aprilia. Nello scontro che ha coinvolto tre auto, due diocittenni hanno perso la vita e sei persone sono rimaste ferite. La strada statale 148 Pontina è chiusa al traffico da ore in direzione sud verso Latina. (foto archivio)

Secondo una prima ricostruzione al chilometro 41.800 una Polo su cui viaggiavano quattro ragazzi giovanissimi di Anzio, forse per un colpo di sonno del conducente, ha prima strusciato il guardraill, poi è finita dall’altro lato e ha colpito un muro di contenimento, quindi ha carambolato a lungo per fermarsi al centro della carreggiata dove è stata centrata da un’auto che sopraggiungeva. Nell’impatto violentissimo due ragazzi sono stati proiettati fuori dall’abitacolo finendo sull’asfalto. Uno dei corpi è stato poi trascinato da una terza auto che sopraggiungeva. Il campo dell’incidente è lungo un chilometro e la polizia stradale diretta dal comandante provinciale Gianluca Porroni sta svolgendo i rilievi per ricostruire quanto accaduto.

L’ auto su cui viaggiavano le vittime è completamente distrutta ed è stata posta sotto sequestro per le analisi tecniche che si renderanno necessarie. E’ probabile, ma al momento è solo un’ipotesi, che ad essere proiettati all’esterno siano stati i due passeggeri seduti sul sedile posteriore della Polo, che forse non indossavano le cinture di sicurezza.

La circolazione in direzione Terracina è provvisoriamente deviata su Via Apriliana. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, il 118, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.