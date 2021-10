Latina Calcio 1932 sconfitto 2-0 dalla Vibonese

LATINA – “Non è questa la prestazione dal punto di vista caratteriale che la nostra squadra può permettersi di fare, la sconfitta è stata meritata, dobbiamo crescere assolutamente e in fretta. Così non andiamo avanti e non andiamo da nessuna parte”. Lo ha detto il Direttore Sportivo, Marcello Di Giuseppe commentando la sconfitta per 2-0 del Latina Calcio 1932 in casa della Vibonese che è anche la quinta consecutiva in serie C per i nerazzurri guidati da Daniele Di Donato. Il Latina è ora quint’ultimo a 8 punti.