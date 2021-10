Latina, nel prossimo Consiglio Tiero il più votato del centrodestra. Per civici e Pd grande successo dei giovani: eletti Campagna e Maiocchi

LATINA – E’ Raimondo Tiero il più votato del centrodestra del consiglio comunale di Latina che si insedierà dopo il ballottaggio e comunque vada la sfida. La maggioranza dei seggi andrà al centrodestra, grazie al 53% e oltre delle preferenze di lista espresse dai cittadini di Latina. Tiero ha ottenuto 1492 voti. La seconda più votata è Giovanna Miele della Lega con 1342, seguita da Massimiliano Carnevale e Matilde Celentano il primo ancora Lega la seconda di Fratelli D’Italia, entrambi hanno oltre 1200 preferenze. Da un primo conteggio con FdI dovrebbero sedere in assise oltre a Tiero e Celentano anche Andrea Chiarato, Patrizia Fanti, Gianfranco Antonnicola e Gianluca Di Cocco. Con Latina nel Cuore invece, lista collegata al candidato sindaco Zaccheo, arriveranno Renzo Scalco, Alessio Pagliari, Dino Iavarone, Mario Faticoni, mentre per Forza Italia, Roberta Dellapietà, Fausto Furlanetto e Mauro Anzalone. Con la Lega eletti anche Vincenzo Valletta e Valeria Tripodi. I seggi dovrebbero essere tra i 16 e i 19

Dalla parte dei civici appoggiati dal Pd, c’è Latina Bene Comune che diventa la terza forza politica della città. Con il Movimento che ha sostenuto Coletta entreranno in consiglio Valeria Campagna la più votata e poi Gianmarco Proietti, probabili Floriana Coletta, Emilio Ranieri, Paola Briganti e Dario Bellini. Con la lista Latina 2032 invece Simona Lepori e Massimiliano Colazingari. Francesco Pannone potrebbe avere un seggio con Riguarda Latina, ma è tutto da vedere. Per il Pd che mantiene le stesse preferenze di cinque anni fa, nonostante le recenti vicende che ne hanno scombussolato l’assetto, entrano Enzo De Amicis, il più votato, seguito dal giovane Leonardo Maiocchi, parte del forte rinnovamento che ha investito il partito, quindi Tommaso Malandruccolo e Daniela Fiore, per un totale di 12 seggi.

Dalle altre liste potrebbero entrare Annalisa Muzio di Fare Latina e Gianluca Bono del Movimento CinqueStelle che hanno superato il 3%. In bilico Nicoletta Zuliani la cui lista è sotto il 3.

Il calcolo è complesso e si impone il condizionale. La commissione elettorale intanto è al lavoro per completare lo scrutinio dopo che due sezioni, la 21 e la 46 una presso la Giuseppe Giuliano e una presso la Leonardo Da Vinci non hanno completato le operazioni. Ancora questa mattina il risultato non è stato ufficializzato. E mancano all’appello le preferenze di tre sezioni due di Latina e una di Latina Scalo: sono la 5, la 51 e la 74.