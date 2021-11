Armi nei mobili e droga nei barattoli da cucina: arrestato un 33enne di Latina

LATINA – Quasi tre etti di droga in casa di cui 83 grammi di cocaina E’ quanto hanno trovati i carabinieri di Latina durante la perquisizione effettuata nell’abitazione di P.U. un 33enne già conosciuto per precedenti specifci. Grazie anche all’ausilio di una un’unità cinofila giunta da Roma è stato trovato lo stupefacente che era stato nascosto in alcuni barattoli da cucina. C’erano 126 grammi di marijuana, 66 di hascisc e 83 di cocaina. All’interno di alcuni mobili, inoltre, c’erano due pistole con matricola abrasa, dotate di silenziatore, insieme a 500 proiettili di vario calibro. Per il giovane sono scattate le manette per detenzione di stupefacenti e armi e munizioni. I militari lo hanno poi trasferito nel carcere di Cassino.