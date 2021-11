Cisterna, chiede aiuto alla polizia: “Sono stato rapinato”, ma aveva giocato i soldi alle videolottery

CISTERNA DI LATINA – Ha chiamato il 113 per chiedere aiuto riferendo di essere stato vittima di una rapina, ma la verità è che aveva giocato i soldi alle video-scommesse e non voleva dirlo a casa. E’ accaduto a Cisterna dove un uomo è stato denunciato per simulazione di reato. La chiamata al numero di emergenza è arrivata martedì sera e l’uomo ha raccontato agli operatori di polizia di essere stato avvicinato da due persone armate di pistola e dallo spiccato accento dell’Est Europa, e che le stesse si erano impossessate di trecento euro che aveva con sé, poi si erano dileguate a piedi. Sono state le risposte incerte alle domande degli agenti che volevano ottenere il maggior numero di elementi utili alle indagini, a tradirlo ben presto: mancavano infatti alcuni dettagli essenziali. Le indagini hanno poi confermato i sospetti degli investigatori e l’uomo messo alle strette non ha potuto far altro che ammettere come il suo fosse stato un tentativo per giustificare alla propria famiglia l’ammanco della somma, spesa interamente alle Videolottery.