Coletta incontra il Ministro Orlando su lavoro e Corden Pharma

LATINA – Il sindaco di Latina Damiano Coletta ha ieri a Roma il ministro del Lavoro Andrea Orlando per parlare della situazione occupazionale del territorio e in particolare della questione Corden Pharma, il sito produttivo (ex Bristol) di Sermoneta Scalo nel quale sono impiegati molti cittadini residenti nel capoluogo. Il primo cittadino ne ha dato notizia sui canali social spiegando che il Ministro si è detto disponibile a ospitare un tavolo di confronto insieme a Regione Lazio e organizzazioni sindacali.

“Lo ringrazio per la sensibilità mostrata anche in questa occasione nei confronti di Latina e del territorio pontino. Il compito della politica, d’altronde, è proprio questo, a ogni livello, locale e nazionale: prendersi cura dei cittadini e garantire i loro diritti affinché nessuno resti indietro”, commenta Coletta. Orlando durante la campagna elettorale aveva visitato Latina per sostenere la candidatura del sindaco civico poi rieletto.