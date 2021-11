Covid, altre tre vittime a Latina, Roccasecca e Terracina. 95 nuovi positivi

LATINA – Ci sono altre tre vittime del covid sul territorio provinciale di Latina, pazienti originari di Latina, Roccasecca dei Volsci e Terracina. E sono 95 i nuovi positivi accertati dalla Asl e registrati nel bollettino di oggi 27 novembre. Aprilia torna ad essere il Comune con più contagi (superata solo ieri da Latina). Un solo ricovero al Goretti dove in questi giorni si è completato il percorso di potenziamento dell’Unità di Malattie Infettive con 6 posti di terapia sub intensiva. Il contagio dei decessi del mese di novembre sale a 23 in 26 giorni.

COMUNE PER COMUNE – I casi sono emersi ad Aprilia 37, Cisterna di Latina 5, Cori 2, Fondi 1, Latina 16, Norma 2, Priverno 8, Roccagorga 2, Roccasecca dei Volsci 2, Sabaudia 2, Sermoneta 4, Sezze 8, Sonnino 2, Terracina 4. Le guarigioni sono state 25.

Le vaccinazioni restano alte, in linea con il dato di ieri, e sono state 2.669 le somministrazioni negli hub vaccinali del territorio e nelle farmacie eseguite nelle ultime 24 ore. Crescono le prime dosi che sono state 246, 390 le seconde e 2.033 le dosi booster.