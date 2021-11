Covid, 156 nuovi casi a Latina e provincia. Raddoppiano le prime dosi di vaccino

LATINA – Sono stati 156 i contagi segnalati nel bollettino di domenica 28 novembre a Latina e provincia, e non ci sono stati decessi. Si è anche registrata un’esplosione di prime dosi di vaccino contro il covid, raddoppiate rispetto ai giorni precedenti. Un solo ricovero al Goretti, ma quattro pazienti sono stati trasferiti in ospedali della rete del Lazio per mancanza di posti letto covid.

I casi sono emersi ad Aprilia 27, Bassiano 2, Cisterna di Latina 12, Cori 5, Fondi 2, Formia 15, Gaeta 3, Itri 6, Latina 47, Lenola 3, Minturno 1, Pontinia 4, Ponza 1, Priverno 1, Roccasecca dei Volsci 3, Sabaudia 5, San Felice Circeo 5, Sermoneta 5, Sezze 2, Sonnino 1, Terracina 6.

Le vaccinazioni sono state 2.859 nelle ultime 24 ore, ancora in salita rispetto ai giorni precedenti con la grande novità rappresentata dalle prime dosi che sono state 460, 472 le seconde e 1.927 dosi booster.

Importanti novità vengono comunicate dalla Asl di Latina sulla terza dose vaccino Covid che a partire da mercoledì 1° dicembre 2021 verrà garantita a tutta la popolazione sopra i 18 anni. L’intervallo minimo previsto per la somministrazione della dose ‘booster’ con vaccino a m-RNA, (Pfizer o Moderna, considerati sostanzialmente equivalenti) alle categorie per cui è già raccomandata e nei dosaggi autorizzati, è aggiornato a cinque mesi (150 giorni) dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato.