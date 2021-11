Covid, l’ospedale di Latina passa allo scenario 2: più posti covid e una terapia subintensiva

LATINA – Con l’aumento dei casi di covid registrato nelle ultime settimane, l’ospedale Santa Maria Goretti passa allo Scenario 2. Lo ha spiegato la direttrice generale della Asl di Latina Silvia Cavalli, intervenendo a Le Cose in Comune, lo spazio social che il sindaco di Latina Damiano Coletta ha spesso utilizzato proprio per trasmettere informazioni utili ai cittadini sulla pandemia. Alle 19, dopo aver partecipato alla Conferenza dei sindaci sulla sanità, la manager ha spiegato che in questi giorni, sempre restando all’intero delle Malattie Infettive si stanno aumentando i posti letto da 17 a 24, e che del totale di i 24 , grazie alle attrezzature che stanno arrivando e a una dotazione suppletiva di personale, 6 posti saranno di terapia sub intensiva. Sulle scuole, la Cavalli ha detto che si attende l’autorizzazione alla vaccinazione dei giovanissimi tra i 5 e gli 11 anni “per metterle in sicurezza”. Anche nella fascia superiore la copertura vaccinale (12-18 enni) deve incrementarsi ancora perché non è ancora nella copertura desiderata.