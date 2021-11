Sabaudia, cocaina e hashish in casa di un 40enne: scatta l’arresto

SABAUDIA – Sono andati a colpo sicuro, dopo aver osservato i movimenti di un quarantenne. Nel blitz scattato questa mattina a Sabaudia, i militari della Stazione hanno trovato 125 grammi di cocaina e 188 di hashish, la polvere bianca divisa in tre involucri e il resto in due panetti. Accanto anche un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Per l’uomo è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione a fini di spaccio. Trattenuto nelle camere di sicurezza sarà processato per direttissima in tribunale a Latina.