Formia, donna maltratta il marito e la figlia minorenne: scatta il divieto di avvicinamento ai due familiari

FORMIA – Picchiava marito e figlia, così, per una donna residente a Formia, dopo le indagini della polizia è scattato il divieto di avvicinamento ai due familiari conviventi. Sono stati gli uomini del commissariato a svolgere le indagini e a scoprire cosa accadeva nella casa abitata da una coppia con una figlia minorenne. La donna, una 41enne, era solita abusare di sostanze alcoliche e si scagliava regolarmente contro il marito e la ragazza, sottoponendo entrambi a quelli che sono stati considerati dal giudice del Tribunale di Cassino continui maltrattamenti fisici e psichici. In alcune occasioni l’uomo era stato anche percosso in presenza della figlia. Ieri sera l’ultimo episodio, un’aggressione fermata dai poliziotti e culminata con l’ordine di allontanamento dall’abitazione di famiglia e con il divieto di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi da queste ultime frequentati.