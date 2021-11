Sabaudia, le Fiamme Gialle piangono l’ex tecnico Tronchin

SABAUDIA – Lutto nel mondo del canottaggio, Le Fiamme Gialle piangono la scomparsa di Gianpaolo Tronchin, ex atleta e successivamente Tecnico della canoa gialloverde. Trevigiano di origini, durante la sua carriera agonistica ha praticato sia il canottaggio che la canoa partecipando alle Olimpiadi di Monaco 1972. Da canoista ha conquistato due titoli di Campione d’Italia Senior nella canadese. E grandi sono state le soddisfazioni ottenute da tecnico con i suoi atleti: ha conquistato numerose medaglie in ambito internazionale, continentale e mondiale, allenando campioni del calibro di Antonio Rossi (qui in foto con lui). Giampaolo, per tutti “Tronco”, il 26 novembre 2002, per raggiunti limiti di età, aveva lasciato la Guardia di Finanza con il grado di Maresciallo Aiutante. E’ stato uno dei tecnici più vincenti della canoa gialloverde.