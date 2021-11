Spari contro un palazzo in Via Londra a Latina, la polizia trova il revolver. C’è un sospettato

LATINA – Spari nella serata di ieri in Via Londra, presso le case popolari del quartiere Europa dove – secondo il racconto di alcuni testimoni – un uomo aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro una palazzina. Sul posto intervenuta la Volante della Polizia insieme con una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Lazio che hanno trovato sul portone di una delle palazzine due colpi d’arma da fuoco, munizionamento di una pistola calibro 38, così come accertato dai rilievi della Scientifica.

La successiva ricostruzione dei fatti operata dagli agenti e ancora non del tutto chiara, ha portato la polizia a perquisire un appartamento, abitato da un presunto sospetto con numerosi precedenti penali; in casa sua, è stato trovato e sottoposto a sequestro poco meno di un etto di hashish, oltre che materiale idoneo al confezionamento della droga. Sul pianerottolo del condominio, invece, è stato trovato un revolver dello stesso calibro dei proiettili esplosi, che è risultato rubato.

Al momento – si legge in una nota della Questura – restano aperte tutte le ipotesi investigative in merito all’autore del gesto e sui motivi che l’hanno generato.