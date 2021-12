Covid, nuovo record: 205 positivi e tre decessi a Latina e provincia

LATINA – Un nuovo record di contagi, 205 nelle ultime 24 ore e tre decessi a Latina e provincia di pazienti originari di Latina, Formia e Gaeta. Nessun guarito e due pazienti sono stati ricoverati per covid al Santa Maria Goretti. Così nel bollettino ufficiale della Asl di Latina del 13 dicembre.

CAOS TRAFFICO PER I TAMPONI ALLE SCUOLE – Nel capoluogo i contagi salgono ancora e sono 63, destinati a crescere ancora a giudicare dall’affluenza al centro tamponi per le scuole che si trova alla ex Rossi Sud sulla via dei Monti Lepini, un’affluenza che ha causato la paralisi del traffico in uno degli ingressi a Latina, da piazza Moro alla rotatoria del Piccarello e fino al drive-in. Un numero sempre sostenuto anche ad Aprilia con 29 seguita da Cisterna di Latina con 22. Alto anche il dato di Gaeta che oggi segna 14 positivi, quello di Sezze con 13 e Maenza con 12. Sotto i dieci casi gli altri comuni.

Negli altri Comuni Cori 4, Fondi 1, Formia 10, Itri 5, Minturno 1, Norma 1, Pontinia 7, Priverno 8, Prossedi 1, Roccagorga 4, Sabaudia 3, San Felice Circeo 1, Santi Cosma e Damiano 1, Sermoneta 1, Sonnino 2, Terracina 1, Ventotene 1.

Scende il numero di dosi di vaccino somministrate (ma il dato è riferito a domenica) che sono state 2.618 di cui 221 (in salita) prime dosi, 350 seconde dosi e 2.047 booster.