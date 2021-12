Vaccinazione covid 5-11 affidata alle Pediatrie di Latina, Fondi e Formia e ai pediatri di base

LATINA – Dalle 16 di oggi nel Lazio si apriranno le prenotazioni per il vaccino contro il covid per i bambini e ragazzi di età compresa tra i 5 e gli 11 anni che dal 16 dicembre potranno ricevere la somministrazione del siero Pfizer in dose ridotta. Uno step ulteriore della campagna vaccinale in un momento in cui i contagi maggiori si registrano proprio tra i banchi di scuola primaria e poi spesso, i più piccoli, portano il virus a casa in una catena che è difficile fermare.

“Confidiamo che ci sia una buona adesione, è molto importante. A parte i pediatri di libera scelta che hanno aderito alla campagna vaccinale per il 45% circa, abbiamo organizzato come sedi vaccinali le Pediatrie degli ospedali di Latina, Fondi e Formia. Il contagio corre e abbiamo avuto anche piccoli pazienti covid positivi in pronto soccorso”, spiega la direttrice sanitaria aziendale Laide Romagnoli.

Il 15 dicembre inoltre si terrà un’iniziativa simbolica di avvio della fase con un V-Day pediatrico. “Saranno vaccinati alcuni bambini seguiti dall’Unità di Pediatria diretta dal professor Riccardo Lubrano come iniziativa dimostrativa si questo avvio”. La Asl di Latina è in attesa delle indicazioni di dettaglio da parte della Regione Lazio.

NEL LAZIO – Sono 53 gli hub in cui i più piccoli potranno ricevere la dose. “Per la vaccinazione della fascia 5-11 anni – spiegano sul sito di Salute Lazio – si utilizza l’apposito vaccino pediatrico Comirnaty (Pfizer) autorizzato da Ema e Aifa. È prevista la somministrazione di due dosi a distanza di tre settimane l’una dall’altra. I primi vaccini verranno fatti il 15 dicembre all’ospedale Spallanzani di Roma. La Regione sta predisponendo un fumetto al fine di fornire tutte le informazioni utili alle famiglie e ai più piccoli. L’accoglienza dei bambini sarà curata da clown con gadget e palloncini. “La vaccinazione per loro deve essere una festa e un gioco” ha spiegato l’assessore D’Amato.