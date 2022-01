Commissioni consiliari, Coletta a Fratelli d’Italia, Lega e Latina nel Cuore: “Irresponsabili”

LATINA – “Il mandato che ho ricevuto dagli elettori di Latina è molto chiaro: svolgere un ruolo di equilibrio e garanzia, non perdendo di vista i risultati amministrativi per far cogliere alla città tutte le opportunità che il futuro ci riserva. Ho sempre tenuto fede a questo compito, coinvolgendo tutte le forze politiche in consiglio comunale. Perché sono convinto che sia il momento della condivisione e della responsabilità. La stessa che abbiamo dimostrato oggi in consiglio nel votare le commissioni consiliari che dalla settimana prossima inizieranno le loro attività”. E’ quanto ha dichiarato il sindaco di Latina Damiano Coletta dopo il consiglio comunale di ieri disertato da Lega, Fratelli D’Italia e Latina nel Cuore quando si doveva votare la delibera per la formazione delle commissioni consiliari.

Il sindaco rimarca l’atteggiamento irresponsabile degli avversari politici: “Sulle commissioni Lega, Fratelli d’Italia e Latina nel Cuore hanno adottato un comportamento ostruzionistico, nonostante siano stati fatti diversi tentativi, anche da parte del sottoscritto, per arrivare ad una mediazione. Un atteggiamento che non posso che definire irresponsabile e che non tiene conto del momento che sta attraversando, insieme a tutto il Paese, la nostra città: un momento di emergenza sanitaria, sociale ed economica oltre ad un momento in cui porre le basi per poter cogliere tutte le opportunità che ci vengono offerte dal PNRR.

La città non ha bisogno di conflitti, ma di una classe politica che sia in grado di collaborare e di definire i piani di sviluppo che il PNRR ci offre. Nonostante l’amarezza del momento, manterrò sempre fede al mio impegno con i cittadini, favorirò sempre la condivisione e la collaborazione per il bene comune”, conclude Coletta.

Le commissioni secondo la ripartizione votata dal consiglio comunale a maggioranza con i voti di Lbc, Latina 2031, Riguarda Latina, Pd, M5S, Forza Italia e Fare Latina vanno per la metà al centrodestra e per la restante metà a centrosinistra, 55 seggi ciascuno, 5 presidenze per ogni polo.