Il Questore Spina visita la pediatria del Goretti: è la Befana del Poliziotto

LATINA – La Befana arriva negli ospedali e nelle Case Famiglia pontine, a cominciare dal Goretti. E’ la Befana del Poliziotto, promossa in occasione della tradizionale festività dell’Epifania e vedrà in campo i poliziotti della Questura e dei Commissariati che domani incontreranno i bambini ricoverati presso le strutture ospedaliere, quelli ospitati nei centri di accoglienza e quelli accolti presso un orfanotrofio.

Il primo appuntamento è per domani, 6 gennaio, alle 10 quando il Questore Michele Spina e alcuni agenti faranno visita ai bambini ricoverati presso il reparto pediatria dell’Ospedale Santa Maria Goretti, per regalare un sorriso a chi è costretto a trascorrere queste giornate di festa in ospedale anziché a casa, nonché per ringraziare il personale sanitario per la dedizione e la professionalità con cui svolgono il proprio lavoro, soprattutto in questo momento storico caratterizzato dalla grave emergenza epidemiologica.

Ai bambini verranno consegnati dei doni, alcuni dei quali forniti da diversi partner pubblici e privati, per offrire ai piccoli pazienti ed alle loro famiglie un momento di gioia e di svago e testimoniare come la Polizia di Stato non sia solo sinonimo di prevenzione e repressione di reati e soccorso pubblico, ma anche di umanità, solidarietà e vicinanza.

Lo stesso accadrà in alcune Case Famiglia del territorio, presso gli altri ospedali, e un orfanotrofio della provincia che saranno visitati dai poliziotti in servizio presso i Commissariati Distaccati.