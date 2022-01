Motobefana in Piazza della Libertà a Latina

LATINA – Si sono riuniti questa mattina come tradizione vuole in Piazza della Libertà per dare vita alla 20° edizione della Motobefana della Solidarietà, i Moto Patitori. Lo storico gruppo da anni organizza la manifestazione solidale per raccogliere fondi in favore dei più bisognosi e stavolta per la Casa Famiglia La Piccola Nazareth. “Chi vorrà aiutare i piccoli ospiti della casa famiglia potrà portare beni di prima necessità e beni alimentari a lunga conservazione, ma dovrà essere minuto di green pass rafforzato, indossare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza e non affollare la piazza, potranno accedere infatti soltanto 50 donatori alla volta”, spiegano che non si tratta di un momento conviviale, ma che per via delle restrizioni dovute al COVID-19 “la MotoBefana quest’anno sarà esclusivamente un evento benefico e che giovedì 6 gennaio sarà possibile accedere in piazza della Libertà unicamente per donare aiuti in favore della Casa Famiglia, beni di prima necessità o per inserire un’ offerta nel bussolotto.