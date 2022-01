Lotteria Italia, in provincia di Latina venduti 45mila tagliandi

LATINA – E’ prevista per stasera durante la trasmissione I Soliti Ignoti condotta da Amadeus, l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria Italia e il Lazio si conferma anche per questa edizione la regione in cui sono stati venduti più biglietti: 1,1 milioni i tagliandi staccati con un aumento del 40,8% (lo scorso anno erano stati 837mila). In provincia di Latina sono stati 45.820 con un incremento del 30,5% rispetto allo scorso anno, nulla in confronto alla provincia di Frosinone dove ne sono stati acquistati 130mila, l’85,5% in più rispetto all’anno precedente.