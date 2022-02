Jazz, al circolo cittadino di Latina arriva Max Ionata

LATINA – Prosegue la stagione Latina in Jazz 2021/2022 e venerdì 18 febbraio alle 21.00 arriveranno al Circolo cittadino di Piazza del Popolo Andrea Beneventano al pianoforte, Elio Tatti al contrabbasso e Giampaolo Ascolese alla batteria, con la partecipazione di Max Ionata al sax tenore.

Classe 1972, Max Ionata è considerato uno dei maggiori sassofonisti italiani della scena jazz contemporanea che in pochi anni ha conquistato l’approvazione di critica e pubblico riscuotendo sempre grandi successi in Italia e all’estero. Ha all’attivo la pubblicazione di oltre settanta dischi e collaborazioni con musicisti italiani e internazionali, risultando uno degli artisti italiani più apprezzati all’estero, in particolare in Giappone dove gode di una notevole fama artistica. Oltre a guidare diversi progetti a proprio nome, collabora stabilmente con alcuni dei migliori musicisti della scena internazionale.

In ottemperanza alla normativa anticovid in vigore, per poter accedere alla sala è necessario essere in possesso del GREEN PASS RAFFORZATO ed è d’obbligo l’utilizzo della mascherina del tipo FFP2 per tutta la durata del concerto.

Verrà inoltre rilevata all’ingresso la temperatura corporea di tutti i partecipanti all’evento.

Per info e prenotazioni: 3291479847 / 3387961980

Sarà possibile inoltre l’acquisto dei biglietti anche presso il botteghino del Circolo Cittadino che sarà aperto la sera dello spettacolo, dalle ore 19.00 in poi.

COSTO BIGLIETTI

Intero 15 euro

Ridotto 10 euro