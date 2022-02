Latina e “Il coraggio di essere POP. Per una città moderna, innovativa e giovane che ha bisogno di spazi”

LATINA – Venerdì 25 febbraio, alle ore 18:30, si terrà al circolo cittadino l’evento “Il coraggio di essere POP. Per una città moderna, innovativa e giovane che ha bisogno di spazi”. Un momento che accosterà realtà emergenti del territorio latinense e regionale. L’iniziativa è stata organizzata, tra le altre, da Latina Coraggiosa. “Un gruppo plurale – dicono gli organizzatori – che enuclea al suo interno voci trasversali, nato per inserirsi nel dibattito pubblico cittadino attraverso una visione innovativa e con la forza del coraggio delle idee”.

“Sarà l’occasione – riportano i Consiglieri di Latina Bene Comune Valeria Campagna, Gianmarco Proietti ed Emilio Ranieri che hanno collaborato all’organizzazione dell’appuntamento – per iniziare a parlare, con coraggio e visione, di alcuni temi che stanno caratterizzando la nostra attività politica. Pensiamo, ad esempio, al tema degli spazi studio e dei luoghi di aggregazione per i giovani. Ne abbiamo parlato a più riprese, ad esempio con riferimento alla Banca d’Italia che, mediante la mozione Campagna, ci siamo impegnati a destinare proprio ai ragazzi e alle ragazze della città per quelle attività che, ad oggi, non trovano posizionamento in alcuno spazio cittadino: lo studio, il lavoro, la ricerca, l’aggregazione. Abbiamo promesso che tutto verrà fatto sulla base di un processo partecipativo con la città e, questa iniziativa che abbiamo organizzato insieme al movimento POP, rappresenta un primo momento, un primo passo, per l’avviamento di un discorso plurale”. Importante, in questo senso, sarà la presenza di esponenti regionali come la Consigliera Marta Bonafoni ed il delegato alle Politiche Giovanili Lorenzo Sciarretta. “La loro presenza sugellerà il ponte già costruito con la regione – proseguono i Consiglieri di LBC – di vitale importanza per intraprendere ed implementare politiche, specialmente per i giovani, sul nostro territorio”.

Accanto a Latina Coraggiosa c’è POP, il movimento nato su impulso della Consigliera Regionale Marta Bonafoni. “La collaborazione con la Consigliera e con il suo Movimento è stata avviata da tempo – concludono Campagna, Proietti e Ranieri – siamo accomunati da una stessa visione politica e dalla medesima volontà di creare nelle nostre realtà locali, provinciali e regionali, un contesto sempre più innovativo, moderno e coraggioso”.