Ambiente e transizione ecologica a Latina, l’assessora Calì incontra i cittadini

LATINA – Si chiama “Ne parliamo Venerdì”, l’iniziativa lanciata dall’assessora alla Transizione Ecologica, Ambiente, Politiche Energetiche, Ufficio Europa e Marina, del Comune di Latina, Adriana Calì, che ha deciso di aprire le porte del suo ufficio all’ascolto dei cittadini.

“Ritengo – spiega – che il dialogo con la città sia una parte fondamentale dell’attività di un Assessore. Per questo ho deciso di istituire uno spazio dedicato al ricevimento di cittadine e cittadine che vogliano interloquire direttamente con me per rappresentare le proprie istanze, i propri progetti, le proprie soluzioni. Uno spazio immaginato per dare avvio a una partecipazione attiva da parte della cittadinanza.”

L’appuntamento sarà tutti i venerdì dalle 15.00 alle 17.30.

Chiunque voglia incontrare l’assessore potrà prendere appuntamento via email scrivendo all’indirizzo adriana.cali@comune.latina.it